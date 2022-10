Lula vence em Portugal com o dobro dos votos conquistados por Bolsonaro

Segundo os dados avançados pela SIC Notícias, em Lisboa, o maior colégio eleitoral fora do Brasil, Lula da Silva registou 12.153 votos contra 6.068 para Bolsonaro.

As últimas informações oficiais, divulgadas no site do Tribunal Superior Eleitoral e atualizadas às 23h33, indicavam, porém, que estavam apuradas 91,38% das mesas de voto, dando para já 60,90% dos votos a Lula da Silva e 31,15% a Jair Bolsonaro.



No Porto, numa altura em que se verificavam cerca de 94,87% dos votos apurados, Lula liderava com 60,48% dos votos (8.471 votos, no total), seguido de Bolsonaro, com 30,03% (4.206).

Em Faro, com 100% dos votos apurados, Lula venceu com 49,13% dos votos (873 votos), seguindo-se Bolsonaro com 41,08% (730 votos) e Ciro Gomes com 5,23% (93 votos).



Em Lisboa estavam aptos para votar 45.273 eleitores brasileiros, no Porto (Instituto de Engenharia) mais de 30 mil e em Faro (Consulado Geral do Brasil) perto de seis mil.



Além de Lula da Silva e Bolsonaro, disputam as presidenciais brasileiras os candidatos Ciro Gomes, Simone Tebet, Luís Felipe D’Ávila, Soraya Tronicke, Eymael, Padre Kelmon, Leonardo Pericles, Sofia Manzano e Vera Lúcia.

Caso nenhum dos candidatos presidenciais ultrapasse 50% dos votos válidos, os dois mais votados voltam a enfrentar-se numa segunda volta em 30 de outubro