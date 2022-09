Terceira tentativa para lançar foguetão lunar já tem data marcada

A agência espacial norte-americana ( NASA) anunciou que vai tentar lançar pela terceira vez o novo foguetão lunar SLS a 27 de setembro.

A janela de lançamento de 27 de setembro vai abrir às 11h37 (16h37 em Lisboa) durante 70 minutos, com o fim da missão programado para 5 de novembro.

Uma segunda janela possível está agendada para 2 de outubro, adiantou a agência espacial norte-americana.

O lançamento do foguetão SLS a 27 de setembro está dependente de uma derrogação especial que a NASA terá de obter para evitar testar novamente as baterias de um sistema de destruição de emergência do foguetão, caso se afaste da trajetória em direção a uma área povoada.