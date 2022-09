Suspensão do gás russo "não é surpresa". UE acelera rumo à independência energética

O presidente do Conselho Europeu (CE) garante que o uso do gás russo como arma não vai mudar a determinação da União Europeia (UE).

Em publicação no Twitter, Charles Michel assume que não ficou surpreendido com a suspensão do abastecimento do gás por parte da Rússia, ao contrário do que fora inicialmente anunciado pela Gazprom.

"A jogada da Gazprom não é surpresa, infelizmente. O uso do gás como arma não afetará a determinação da UE. Aceleraremos o nosso caminho rumo à independência energética. O nosso dever é proteger os nossos cidadãos e apoiar a independência da Ucrânia", escreveu o líder.

A Gazprom deveria retomar a distribuição este sábado, mas acabou por não o fazer devido a uma alegada fuga de petróleo detetada durante a manutenção. No Telegram, a companhia russa revelou a existência de falhas na estação de compressão de Portovaya, na Rússia.