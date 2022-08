Central nuclear de Zaporíjia esteve desligada da rede

Imagens de satélite desta quarta-feira mostram um grande incêndio a lavrar nas imediações da central nuclear, que tem estado no centro das preocupações internacionais devido aos combates entre forças ucranianas e russas na região.

De acordo com a Agência Nuclear da Ucrânia, o problema terá sido causado por incêndios que danificaram linhas elétricas na zona de Zaporíjia.

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, disse esta quinta-feira que a inspeção a Zaporíjia poderá ocorrer "nos próximos dias", enquanto a Rússia prometeu colaborar.

Em entrevista ao canal France 24, depois de um encontro em Paris esta manhã com o presidente francês Emmanuel Macron, Grossi disse que "há um acordo de princípio" com a Ucrânia e a Rússia sobre a visita à central nuclear de Zaporíjia , no sul da Ucrânia e sob controlo russo, e que estão a ser discutidos os detalhes da inspeção técnica.



Numa visita à Ucrânia realizada na semana passada, o secretário-geral das Nações Unidas apelou à criação de uma zona desmilitarizada em Zaporíjia para evitar uma catástrofe nuclear.

Perante a possibilidade de a Rússia cortar o fornecimento à Ucrânia, António Guterres também declarou que a eletricidade produzida na central nuclear de Zaporíjia é ucraniana.