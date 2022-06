Ucrânia membro da UE "no mínimo dentro de uma década", com "pirueta à retaguarda" da Comissão Europeia

Ao contrário do que pretendia a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, não existirá uma via rápida para a adesão da Ucrânia.

Para Mário David, antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus, “hoje é um dia histórico”, mas a espera da Ucrânia para entrar na UE será necessariamente longa: uma "década no mínimo".

A adesão da Ucrânia à União Europeia (UE) vai demorar no mínimo uma década e o estatuto de candidato representa, sobretudo, “uma nova alma para os combatentes” ucranianos que lutam contra a invasão russa, defendem especialistas ouvidos pela Renascença .

"A grande maioria dos chefes de Estado da UE fizeram-na ver que a senhora estava perfeitamente enganada e que é presidente da Comissão Europeia e está ao serviço e para seguir as diretivas emanadas do Conselho Europeu", sublinha.

Paulo Sande considera que, com o estatuto de candidato, estamos a assistir a um modelo mais prudente, em que assume que o país tem condições para integrar a UE, mas que ainda há muito a fazer.

“O estatuto de candidato, e ainda nem estamos ainda a falar de abertura de negociações… estamos assistir a um modelo completamente diferente e que me parece muito mais prudente É um modelo em que se diz que este país está condições [para ser candidato], a sua liderança e o seu regime respeitam os valores fundamentais, mas ainda têm muitas mudanças a fazer.”

A Comissão Europeia recomenda o estatuto de candidato para a Ucrânia e para a Moldávia, enquanto para a Geórgia entende serem necessários mais passos.

“Dessa perspetiva, este tratamento diferenciado entre a Geórgia e a Moldávia também tem a ver com isso. Tem a ver com um regime na Moldávia que é diferente do regime na Geórgia, onde há alguma confusão neste momento até em termos ideológicos”, sublinha Paulo Sande.