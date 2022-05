Harry e André fora da varanda real no jubileu de platina de Isabel II

A abertura das celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel II não vai contar com os príncipes Harry e André na tradicional foto de família na varanda do Palácio de Buckingham.

A cerimónia dos 70 anos da chegada ao trono da monarca britânica realiza-se a 2 de junho.

Isabel II será acompanhada por “membros da família real que desempenham atualmente deveres públicos oficiais em nome da Rainha”, disse fonte do Palácio de Buckingham, citada pela BBC.

A rainha de Inglaterra, de 96 anos, tenciona participar nos eventos que vão assinalar o jubileu de platina, adianta a mesma fonte real.