Luta contra o tempo para salvar Rayan, a criança que caiu num poço

Rayan, a criança de cinco anos que caiu num poço em Marrocos, permanece ainda encarcerada a mais de 30 metros de profundidade. Os operacionais de socorro já estão a cerca de dois metros de Rayan, mas agora avançam muito mais lentamente para evitar qualquer deslizamento de terras de consequências imprevisíveis. Segundo os meios de comunicação presentes no local, o resgate poderá estar a quatro horas de ter um desfecho.

À Renascença, o comandante Manuel Veloso, antigo vice-presidente da Proteção Civil, explica por que razão o resgate está a demorar tanto tempo. "As coisas estão a ser feitas da forma que têm de ser feitas, com a lentidão necessária para se atingir com segurança o menino", explica.

"De madrugada, quando ouvi o porta-voz das operações, senti que, de facto, se estava a fazer aquilo que se devia fazer", adianta o comandante, para quem "o avanço tem de ser feito de forma lenta e segura". Em causa poderá estar "qualquer deslizamento", que determinaria um "começar de novo".

O porta-voz das equipas de salvamento sublinhava aos jornalistas, durante a madrugada, que é grande a esperança de resgatar Rayan com vida e em segurança, não avançando, contudo, uma previsão temporal para o fim desta operação de resgate. No entanto, e no entretanto, a equipa de resgate deparou-se com uma rocha que dificultou as operações.

De acordo com a agência noticiosa Maghreb Arabe Presse, o obstáculo foi ultrapassado ao fim de três horas, mas o processo atrasou os trabalhos, por perigo de colapso do poço. A criança está, agora, a escassos dois metros dos socorristas. De acordo com uma publicação local, a Le360, dois socorristas estão a escavar manualmente os últimos centímetros que os separam de Rayan. Um helicóptero também já se encontra no local para transportar a criança para o hospital. Por lá também segue uma ambulância equipada prestar auxílio urgente a Rayan, no caso de um resgate bem sucedido.