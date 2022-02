Marrocos. Retomada operação de resgate de criança que caiu num poço

Os trabalhos chegaram a estar suspensos durante parte da tarde, devido ao risco de derrocada, mas estão, agora, na reta final: três membros da equipa de resgate estão já dentro do poço e a menos de um metro da criança, que está viva, mas com ferimentos.

As autoridades marroquinas retomaram, ao início da noite desta sexta-feira, os trabalhos para resgatar a criança que caiu num poço, com mais de 30 metros de profundidade.

As equipas de resgate já fizeram descer água e oxigénio para ajudar o menino a resistir enquanto decorre a operação de salvamento.

De acordo com a agência de notícias MAP, os socorristas conseguiram fornecer ao menino "água e oxigénio através de tubos".

"O resgate da criança aproxima-se (...) Os nossos corações estão com a família e rezamos a Deus para que volte a reencontrar-se com seus familiares o mais rapidamente possível", declarou o porta-voz do executivo marroquino, Mustapha Baitas, após uma reunião do governo.



"Salvem o meu filho", pediu a mãe de Ryan aos elementos envolvidos na complexa operação para tentar retirar Ryan do fundo do poço.

Num momento de desatenção, o menino caiu no poço. "Não consegui fechar os olhos a noite toda", disse o pai de Rayan ao site de informações local Le360.

"Rayan é muito querido aqui na aldeia, não só na minha casa. Sinto falta dele, já são três noites", disse à AFP a avó, a septuagenária Laariza.

