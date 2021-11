Confinamentos e maiores restrições. O que está a "apertar" por essa Europa fora?

Os confinamentos e as medidas restritivas estão de regresso a vários países europeus, à medida que cresce uma nova nova vaga de Covid-19 no continente. Nas últimas semanas, a Europa voltou a tornar-se o epicentro da epidemia, com os casos e mortes a aumentar de forma consistente.



Na semana passada, as infeções aumentaram 7% e as mortes 10%. Na Europa central e do Leste, a quarta vaga, alimentada pela baixa taxa de vacinação, elevou os índices de infeção e mortalidade para valores recorde.



Com o Natal a aproximar-se, são vários os países a adotar medidas restritivas, em vários casos dirigidas especificamente a não-vacinados.

Países Baixos em confinamento parcial

O primeiro-ministro holandês anunciou um confinamento parcial de três semanas, que entrou em vigor no último sábado. As novas medidas obrigam restaurantes e lojas a fechar mais cedo e impede a presença de espectadores em eventos desportivos.

Áustria institui confinamento nacional para não vacinados

O Governo austríaco instituiu um confinamento nacional para quem não está vacinado contra a Covid-19, com início marcado para esta segunda-feira com o objetivo de abrandar a propagação do novo coronavírus no país.

Segundo agência de notícias AP, a medida proíbe os não vacinados maiores de 12 anos de saírem de casa, exceto para trabalhar, fazer compras, dar um passeio ou para serem vacinados.