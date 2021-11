Covid-19. Holanda prepara-se para avançar com confinamento parcial

Veja também:

O Governo dos Países Baixos prepara-se para impor um "confinamento limitado" durante as próximas duas semanas, período em que, entre outras medidas, se terá de cancelar eventos e encerrar cinemas e teatros mais cedo. A notícia foi avançada pela estação de televisão NOS.

O teletrabalho deverá voltar a ser imposto, mas escolas devem manter-se abertas.

As novas infeções por coronavírus no país de 17,5 milhões de habitantes praticamente duplicaram na semana passada e atingiram um valor inédito de mais de 16 mil nas últimas 24 horas.

De acordo com os dados do Instituto de Saúde Pública (RIVM) holandês, o total de hospitalizações subiu de 1.647 para 1.699, com 330 deles internados nas unidades de cuidados intensivos, tendo-se registado 26 mortes.

Para conter o surto, a Comissão de Gestão de Surtos (OMT) dos Países Baixos, que funciona como conselheira do Governo para a pandemia, recomendou a imposição de um "confinamento limitado".

O anúncio das novas medidas está agendado para o final da tarde desta sexta-feira e devem entrar em vigor a partir da noite de sábado.

O país já reintroduziu as máscaras e a obrigatoriedade de mostrar certificado de vacinação ou teste negativo em locais públicos.

Nos Países Baixos, cerca de 85% da população adulta já foi totalmente vacinada, sendo que as doses de reforço só foram administradas a cidadãos com sistema imunitário mais fraco e serão dadas a pessoas com mais de 80 anos em dezembro. Estima-se, no entanto, que cerca de 13% dos cidadãos holandeses não fazem planos de receber para já a vacina.