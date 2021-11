Reino Unido aconselhado a dar reforço de vacina a maiores de 40 anos

Veja também:

O Governo do Reino Unido está a ser aconselhado a administrar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a maiores de 40 anos.

A recomendação foi dada esta segunda-feira pelo Comité Conjunto de Vacinação e Imunização (JCVI).

Atualmente estão abrangidos todos os cidadãos acima dos 50 anos que já tenham recebido duas doses de vacina, para além de pessoas vulneráveis, profissionais de saúde e membros de outros grupos de risco.

O Reino Unido está, como grande parte do resto da Europa, a passar uma fase de aumento de casos de Covid-19. Ao longo da semana passada morreram mais de mil pessoas da doença.

Neste momento, o país conta com pouco mais de 80% da população acima dos 12 anos vacinada. A percentagem sobe para 88% quando se tem em conta também as pessoas com uma dose.

Já foram administradas, entretanto 11 milhões de doses de reforço.

Não se sabe ainda se a recomendação da JCVI vai ser acatada pelo Governo, mas o ministro Oliver Dowden disse, em declarações à “Sky News”, que o reforço é a melhor defesa contra a proliferação da doença.

“O reforço da vacina é nossa maior linha de defesa contra a Covid. Acredito que se mantivermos o rumo e as pessoas receberem o reforço quando forem chamadas, essa linha aguentar-se-á e teremos um Natal decente este ano”, considera.

O Reino Unido não é o único país a tentar evitar um piorar da situação. A Alemanha está a ponderar o regresso em massa ao teletrabalho, para além de proibir pessoas não vacinadas de aceder a determinados espaços e serviços, enquanto a Áustria tornou-se esta segunda-feira o primeiro país a implementar um confinamento que só abrange não-vacinados.

Em Portugal a administração da terceira dose da vacina abrange maiores de 70 anos e a diretora-geral da Saúde admite, em declarações à Renascença, abrir a modalidade de casa aberta a maiores de 65.