Precisa de atestar o carro? Combustíveis estão mais baratos

Abastecer o carro a partir esta segunda-feira vai ficar mais barato.

O preço dos combustíveis desce, esta semana, entre cinco e oito cêntimos.

No caso do gasóleo simples, os preços caem cerca de 5 cêntimos por litro, para os 1,47 euros por litro. Já a gasolina simples 95 deverá regista uma queda maior, de cerca de 8 cêntimos por litro, para os 1,636 euros por litro.

As descidas de preço têm por base a evolução dos derivados do petróleo e do euro. Ainda assim, o preço final na bomba depende de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Além da descida do preço dos combustíveis, os consumidores podem continuar a utilizar o AUTOvoucher, que oferece 10 cêntimos por litro até um máximo de 50 litros por mês.