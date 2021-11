Dois terços dos postos aderiram ao AUTOvaucher. Veja o que fica mais próximo de si

Trata-se de uma medida através da qual os consumidores recebem um subsídio para os compensar pela subida dos preços dos combustíveis. O subsídio consiste no equivalente a 10 cêntimos por litro até 50 litros de combustível por mês. A medida arranca a 10 de novembro, nesta próxima quarta-feira, e estará em vigor até março de 2022. Uma vez que o desconto máximo são cinco euros mensais, ao longo destes cinco meses o desconto acumulado pode chegar aos 25 euros. No total, o Governo estima devolver 132,5 milhões de euros aos consumidores. No caso dos combustíveis, o desconto é reembolsado no praxo máximo de dois dias úteis após o consumo. Segundo o que a Renascença apurou, cerca de dois terços (1.803) dos postos elegíveis no Continente e Regiões Autónomas (2.860) aderiram à plataforma. Com mais de 220 postos aderentes, o distrito de Lisboa é o que conta com mais locais que subscreveram o “AUTOvaucher”. Utilize a seguinte tabela pesquisável para ver os postos aderentes por concelho ou distrito:

Ao estabelecer um teto mínimo, o Governo tinha como meta evitar que as compras nas bombas de produtos como jornais, tabaco, alimentos ou pastilhas elásticas ativassem o desconto. No entanto, como o limiar definido é de apenas um cêntimo, esse objetivo fica anulado. Não é também a natureza dos bens adquiridos que conta para dar o sinal ao sistema eletrónico do AUTOvoucher. O que fica registado é se o gasto foi realizado num estabelecimento que tenha aderido ao programa em questão. A medida, que pretende mitigar o impacto do aumento dos preços dos combustíveis no rendimento das famílias, funcionará através da plataforma IVAucher. Para usufruir do desconto, terá de aderir à plataforma, realizar a totalidade do pagamento do combustível que atestar com cartão bancário e solicitar fatura com NIF. O valor não utilizado num determinado mês transita para os meses seguintes. Ou seja, se num determinado mês o contribuinte não gastar os seus 10 cêntimos por litro, num total de 50 litros, esse valor acumula e pode ser utilizado no futuro. Como posso utilizar o montante acumulado? Primeiro, tem que aderir ao programa na plataforma “ivaucher.pt”, onde deve registar o número de identificação fiscal, o nome, o endereço de e-mail e o número de telemóvel. Será justamente a partir do NIF (número de contribuinte) que os bancos vão fazer o cruzamento de dados com o terminal ATM onde o consumidor pagou a despesa. Pode consultar a lista de bancos aderentes aqui. Só usando um cartão bancário poderá receber até 50% do valor gasto num dos três setores abrangidos pelo programa e, eventualmente, o desconto de até cinco euros em combustíveis.