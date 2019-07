Chiquinho "pode tornar-se um caso sério" para Lage

Quim Machado considera que Chiquinho "pode tornar-se um caso sério no plantel do Benfica". O treinador, que orientou o reforço encarnados na Académica de Coimbra, na época 2017/18, afirma que o médio regressa à Luz "com capacidade de superar os testes a que será submetido nesta fase da pré-temporada".

"A época fantástica no Moreirense fez-lhe bem e deu-lhe confiança". O jogador, quemarcou o golo do Benfica no jogo de apresentação frente ao Anderlecht, revela, agora, maior maturidade na forma como "não tem medo de assumir" o jogo.

Quim Machado fala de um jogador capaz de ocupar várias posições no meio-campo ofensivo, seja na linha, numa posição mais interior ou até mesmo como segundo avançado.

"Demonstrou faro pelo golo, não pára, tem uma dinâmica terrível e pode este ano fazer parte do plantel e afirmar-se no Benfica", acrescenta.

Os 23 anos conferem-lhe ainda grande margem de progressão, nomeadamente, "a perceber o jogo e a ter uma reação forte à perda da bola". Aspetos que certamente irá melhorar, sob a batuta de Bruno Lage e com a mais-valia de treinar "com jogadores melhores", conclui Qui Machado.

Chiquinho foi contratado pelo Benfica na época passada, depois de ter sido considerado o melhor jogador da II Liga, mas não ficou no plantel de Rui Vitória. O jogador foi transferido para o Moreirense e os encarnados ficaram com uma opção de recompra, acionada no final da temporada, quando os minhotos receberam uma proposta dos russos do Krasnodar.