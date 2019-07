Valeu por Jonas. Benfica perde na apresentação

O Benfica perdeu o jogo de apresentação aos sócios e adeptos diante do Anderlecht, por 1-2, esta quarta-feira. A noite ficou marcada pelo adeus de Jonas aos relvados, aos 35 anos, com homenagem do clube.

Jonas jogou com o número "10", envergou a braçadeira de capitão e jogou os primeiros 10 minutos da partida. Saiu sob ovação ao minuto 10. Começou, então, o jogo propriamente dito. E esse foi ganho pelo Anderlecht, treinado por Kompany, antigo central do Manchester City.

Doku, prodígio de 17 anos, foi uma dor de cabeça para Grimaldo e, aos 36 minutos apareceu pela direita e cruzou para o desvio de Thelin para o fundo das redes. Quatro minutos depois, Thelin respondeu a um canto da direita com uma cabeçada inapelável para o segundo golo belga.

Na segunda parte, o Benfica insistiu, à procura do empate. Ao minuto 65, Chiquinho ameaçou com um remate para grande defesa do guarda-redes do Anderlecht e uma recarga ao poste. Três minutos depois, passou à ação: após cruzamento de Nuno Tavares, encostou para a baliza.

O Benfica não conseguiu empatar, até final, o jogo para o qual Bruno Lage apostou no seguinte onze inicial: Zlobin; Salvio, Jardel, Ferro, Grimaldo; Florentino, Gabriel, Taarabt, Caio Lucas; Jonas e Raúl de Tomás.