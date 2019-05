Conselho das Ordens Nacionais abre processo sobre Joe Berardo

O Conselho das Ordens Nacionais anunciou esta sexta-feira a abertura de um processo disciplinar que poderá levar o atual comendador a perder o título e a condecoração que possui.

A abertura do processo segue-se à polémica prestação de Joe Berardo na II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco.

Segundo o comunicado, publicado na página da Presidência da República, " o Conselho das Ordens Nacionais recebeu um parecer do Presidente da referida Comissão, que constitui a posição final da Assembleia da República sobre o assunto, na qual se considera 'que a conduta e a natureza das declarações do Senhor José Berardo nesta Comissão podem ser consideradas matéria relevante para avaliação do cumprimento dos deveres legais dos membros das Ordens'", explica o comunicado.

Neste contexto, o Conselho das Ordens anuncia a abertura de um processo disciplinar.

Para além de uma comenda, Joe Berardo já recebeu a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.

Instado a comentar o caso esta semana, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que "Personalidades condecoradas por mais que um Presidente e que que tiveram um relevo indiscutível em momentos importantes de decisão, no quadro do sistema económico e financeiro português, têm maior responsabilidade.”

“Todos temos, uma responsabilidade perante a comunidade e perante as instituições, mas a responsabilidade é maior quanto maior o relevo de quem desempenhou ou desempenha posições de destaque na vida portuguesa, porque todos os outros olham com maior atenção”, concluiu Marcelo.