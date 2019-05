Comissão de inquérito à CGD apoia retirada de condecorações a Joe Berardo

Leia também:

A comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD) deu parecer positivo à proposta do CDS-PP de retirar as comendas ao empresário Joe Berardo, revelou esta quinta-feira o presidente da comissão, Luís Leite Ramos.



"Na sequência do pedido de parecer do senhor presidente da Assembleia da República [Eduardo Ferro Rodrigues], os vários grupos parlamentares concordaram em dar um parecer positivo à proposta do CDS-PP", disse aos jornalistas Luís Leite Ramos (PSD), à saída da reunião de mesa e coordenadores que ditou este desfecho.

O parecer positivo foi emitido "para que o comportamento e a conduta do senhor Berardo possam ser objeto de uma análise”, de forma a avaliar se, “enquanto comendador, titular de um título honorífico, cumpriu as suas responsabilidades e as obrigações que lhe estão destinadas por essa comenda”, prosseguiu Luís Leite Ramos.

"Todos os deputados concordaram com este envio e é disso que vamos dar conhecimento ao senhor presidente da Assembleia da República", acrescentou.

Na quarta-feira, o CDS-PP pediu que seja instaurado um "processo disciplinar" para retirar a condecoração da Ordem do Infante D. Henrique ao empresário Joe Berardo, devido às declarações que fez no parlamento.

Para amanhã, sexta-feira, está marcada uma reunião extraordinária do Conselho das Ordens Nacionais, atualmente presidido por Manuela Ferreira Leite, para analisar o caso.