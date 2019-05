Keylor Navas associado ao FC Porto

Keylor Navas está a ser associado à possibilidade de se transferir para o FC Porto. A rádio espanhola Onda Madrid abre a porta do Dragão ao guarda-redes do Real. As dúvidas sobre o futuro de Iker Casillas e a possibilidade do guarda-redes espanhol não voltar a competir, depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio, poderão obrigar o Porto a recorrer ao mercado.

Navas, de 32 anos, tem contrato até 2020 com o Real, cláusula de rescisão de 200 milhões de euros, mas perdeu protagonismo no Bernabéu, depois da chegada de Courtois. O costa-riquenho foi utilizado em 20 jogos, esta época, a quinta no Real.

Keylor Navas é o segundo nome a surgir na imprensa, como potencial reforço do FC Porto, depois deAnthony Lopes, internacional português do Lyon, também ter surgido como possibilidade.