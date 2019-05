Casillas sai do hospital. "Não sei o que é o futuro, mas o mais importante é estar aqui"

O guarda-redes do Futebol Clube do Porto deixou esta segunda-feira o hospital. À porta da unidade hospitalar, acompanhado pela mulher Sara Carbonero e emocionado, Iker Casillas fez uma declaração aos muito jornalistas que o aguardavam.

"Não sei o que é o futuro, mas o mais importante é estar aqui", disse o jogador.



Casillas garantiu que agora segue-se um período de repouso que poderá ser "de algumas semanas ou alguns meses", reafirmando que não está preocupado com o assunto: "importante é estar aqui”.



Casillas agradeceu as milhares de mensagens de carinho e apoio, bem como à família, à equipa médica que o acompanhou e ao seu clube.

O jogador teve um enfarte agudo do miocárdio durante o treino do FC Porto, no dia 1 de maio. Casillas foi prontamente assistido no Olival e transportado para o hospital CUF do Porto.