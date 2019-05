"Anthony Lopes seria excelente para o FC Porto"

Rui Pataca vê com bons olhos o interesse do FC Porto em Anthony Lopes. Em França, a imprensa garante que o Porto está interessado no guarda-redes internacional português do Lyon, que tem contrato até 2020, mas ainda não chegou a acordo com o clube francês para renovar.

Casillas tem 37 anos, e completa 38 ainda este mês. Mesmo sem certezas quanto ao futuro, é improvável o regresso de Casillas à competição profissional. Rui Pataca, o português que jogou mais tempo no futebol francês considera que Anthony Lopes tem dimensão e qualidade à altura da baliza do FC Porto.

"O Anthony é um guarda-redes de seleção. Tem a escola francesa de Grégory Coupet no Lyon. Seria excelente para o FC Porto, porque o Anthony Lopes tem grande nível", disse nesta entrevista a Bola Branca.

Novos objetivos, aos 28 anos

Anthony Lopes, de 28 anos, fez toda a carreira no Lyon. A idade ainda permite ao guardião internacional português várias épocas, no futuro, ao mais alto nível. Rui Pataca entende que é o momento certo para Anthony Lopes procurar novos objetivos de conquista e renovados desafios para a sua carreira.

"Os guarda-redes podem ter uma carreira mais longa. Aos 28 anos, está a tempo de investir num novo clube, com novos objetivos. Seria bom para ele jogar noutro clube, noutro campeonato, para evoluir ainda mais", considera.

Anthony Lopes é internacional português mas viveu sempre em França. As raízes familiares de Anthony Lopes são de Miranda do Douro. O facto de ser luso-francês pode ajudar á adaptação ao FC Porto e ao futebol português, considerou, a terminar, Rui Pataca.