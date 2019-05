VOX no PPE? "Nuno Melo não disse isso"

Veja também:



A líder do CDS, Assunção Cristas, diz que Nuno Melo nunca defendeu a entrada do partido radical espanhol Vox no grupo do Partido Popular Europeu (PPE).

“Nuno Melo não disse isso. Nuno Melo disse que o Vox poderia pedir a adesão, o que não significa que o PPE a venha a dar e eu creio que não a deve dar”, começou por afirmar em entrevista à RenascençaRenascença, esta segunda-feira.

“Não faz sentido um partido como o Vox estar no PPE”, defendeu Assunção Cristas.

O esclarecimento surge depois de Nuno Melo, o único eurodeputado eleito pelo CDS, ter afirmado, há pouco mais de uma semana, que oVox não era um partido de extrema-direita e que “defende muito o que defende o PP e muito o que defende o PSOE”.

“É um partido europeísta”, disse Nuno Melo, pedindo às pessoas que não se fiquem “pelos títulos, nem pelos rótulos” e “leiam o programa do Vox”.

Na opinião do representante do CDS no hemiciclo de Estrasburgo, “o Vox estará para o Partido Popular [espanhol] como a Aliança está para o PSD”, referindo-se, nesta entrevista à agência Lusa, à recém-formada Aliança de Pedro Santana Lopes, que considera "uma dissidência" do PSD.

Esta segunda-feira, reconhecendo que a semana que passou não foi fácil no meio de tantas polémicas envolvendo o CDS, Assunção Cristas vem dizer que o CDS tem “as ideias bem claras e sabe muito bem onde está: na direita democrática, respeitadora dos valores e do humanismo”.

“O CDS foi o primeiro partido do nosso espectro eleitoral a manifestar-se contra o Fidesz, da Hungria, e a iniciar um processo com vista à suspensão ou expulsão mesmo”, recorda a líder centrista.

O Vox é um partido espanhol fundado em dezembro de 2013 por antigos militantes do Partido Popular. Tem sido descrito como um partido de direita, populista e radical.