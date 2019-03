Veja também:



Morreu João Vasconcelos, ex-secretário de Estado da Indústria do Governo de António Costa. A informação foi confirmada pela Renascença. João Vasconcelos, de 43 anos, morreu subitamente durante a noite.

Esteve à frente da secretaria de Estado da Indústria entre 2015 e 2017, sendo o responsável pelo apoio do Governo à realização da Websummit em Portugal.

Demitiu-se em julho de 2017, juntamente com os secretários de Estado da Internacionalização e dos Assuntos Fiscais, depois de ter sido constituído arguido no inquérito relativo às viagens da Galp para assistir a jogos do Euro 2016.

Em maio de 2018 foi constituído arguido pelo Ministério Público num inquérito que envolve uma empresa da qual foi sócio, que terá investido verbas comunitárias, em 2010, numa empresa detida pela mulher.



Esta foi a segunda participação num Governo socialista. Entre 2005 e 2011 foi adjunto e assessor do gabinete do então primeiro-ministro José Sócrates.

João Vasconcelos destacou-se no espaço público nos últimos anos como dinamizador do empreendedorismo em Portugal. Lançou os programas Indústria 4.0, destinado à indústria digital, e Startup Portugal, entidade pública que apoia o crescimento do ecossistema empreendedor.

Entre 1999 e 2005 foi vice-presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE). De 2011 a 2015 foi diretor Executivo da Startup Lisboa, Associação para a Inovação e Empreendedorismo de Lisboa e responsável pelo LIDE Empreendedorismo, associação com foco na promoção da sustentabilidade e responsabilidade social nos negócios e nas empresas

Administrou várias empresas familiares nos sectores do Turismo e Serviços, sendo também mentor de vários programas de aceleração empresarial, como o Startup Pirates, Founder Institute, Lisbon Challenge e Seedcamp.

PS lamenta morte de "um dos melhores quadros do partido"

O Partido Socialistas já reagiu à morte de João Vasconcelos. Numa nota de pesar no site oficial, o PS expressa "choque e o seu mais profundo pesar pela inesperada notícia da morte do nosso querido camarada João Vasconcelos, um dos melhores quadros do nosso Partido, onde desempenhou vários cargos, tendo atualmente assento na Comissão Nacional".