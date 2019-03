"O João partiu cedo demais"

Soube hoje de manhã da morte do João e fiquei paralisado, apático. Não quis acreditar.

O João era uma pessoa cheia de vida, com uma vida cheia de projetos. Cheio de paixão pelo que fazia, cheio de vontade de mudar o mundo e de mudar Portugal para algo melhor.

Era uma pessoa que contagiava com o seu entusiasmo, o seu humor, a sua amizade e a sua energia, que parecia nunca acabar. Era um amigo com quem se discutia apaixonadamente, ou se ria desbragadamente. Não deixava ninguém indiferente.

Foi uma pessoa com quem me orgulho de ter trabalhado lado a lado, numa mesma luta por mudar o país, por dar mais espaço e apoio a uma nova geração de empresas, centradas na inovação, que era também dar espaço e oportunidades à nova geração de portugueses que se queriam afirmar pelas suas ideias e os seus projetos.

O João acreditava que Portugal tinha de ser o país para estes projetos e que, para corresponder a esta ambição, tinha de ser um país diferente. O João contribuiu muito para essa mudança, com as políticas que desenvolveu, com o entusiasmo que transmitiu aos empreendedores portugueses e aos estrangeiros que convenceu a virem para Portugal. Lutou pela vinda da Websummit para o nosso país e depois lutou incansavelmente para fazer da Websummit em Portugal um sucesso.

Fez muito pelo Portugal mais moderno em que acreditava, e fez sempre com paixão, com alegria, e com a determinação de quem segue as suas próprias convicções. Tinha ainda muito a fazer. Partiu cedo demais.