Ciclone Idai. Número de mortos em Moçambique sobe para 242

Mais cedo, esta quinta-feira, o ministro tinha avançado que o número de mortos tinha subido para 217, sendo que, segundo a estimativa do Governo, cerca de 15 mil pessoas ainda precisavam de ser resgatadas.

A informação é avançada pelo ministro da Terra e do Ambiente ,Celso Correia, citado pela agência Reuters.

O número de vítimas mortais na sequência da passagem do ciclone Idai em Moçambique subiu para 242.

O ciclone Idai, com fortes chuvas e ventos de até 170 quilómetros por hora, atingiu a Beira (no centro de Moçambique) na quinta-feira à noite, deixando os cerca de 500 mil residentes na quarta maior cidade do país sem energia e linhas de comunicação.

O número de vítimas tem vindo a crescer todos os dias e o grau de devastação é enorme (ver interativo). Teme-se o que virá a seguir, com a propagação de doenças.