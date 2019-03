Um oceano em terra. Em Moçambique, só se avista água, lama e desespero

A ajuda está a caminho, mas poderá talvez demorar demasiado a chegar aonde é mais precisa. Segundo a reportagem do “The New York Times” no país, os aviões com bens de primeira necessidade têm chegado ao aeroporto local, mas a torrente de água que cortou estradas impede que sejam distribuídos.

A chuva, que continua a cair, continua a preocupar as autoridades, que não param de ver o nível da água em algumas regiões a subir. Há aldeias isoladas, e há locais em que o galgar dos rios converteu planícies em plenos oceanos à superfície do que antes era terra.

“Fizemos uma análise aérea e, até onde a vista alcançava, havia água”, conta Jamie LeSueur, líder da equipa de resgate do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

O "The New York Times" fala de uma torrente de água, lama e destroços que chega à altura de um poste de eletricidade. “Encontrámos mulheres e crianças penduradas em árvores. Estamos a fazer o que podemos”, adianta um dos socorristas à BBC.

Enquanto muitos esperam por equipas de salvamento, as atenções começam entretanto a virar-se para as barragens, que até agora têm servido para controlar o fluxo dos rios. O problema é que as albufeiras estão cheias e a pressão da água começa a ser muita, em demasia.

A barragem de Kariba tem 128 metros de altura e estende-se ao longo de 579 para formar o lago Kariba. Cahora Bassa, construída ainda durante a colonização portuguesa, forma a quarta maior albufeira de África. Cada uma acumula mais de 50 anos de existência – antes da passagem do ciclone Idai, a barragem de Kariba já tinha sido identificada como uma das que precisam de manutenção urgente.