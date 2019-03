Mais de 80 médicos inscritos para a missão de socorro em Moçambique

A seleção dos voluntários vai decorrer em Lisboa e no Porto, nos próximos dias 23 e 24.

“Se calhar, passado uma semana pode seguir outra equipa até com especialistas de áreas diferentes. Com o processo de ajuda vamos avaliando a necessidade de novas equipas”, ajuíza.

A equipa de médicos portugueses deverá partir a 10 de abril, mas o bastonário não exclui que Portugal contribua com médicos especialistas.

“Primeiro temos de fazer a seleção rápida para prepararmos os médicos e ver os médicos que já têm alguma experiência neste tipo de missões. E depois vamos avaliar, juntamente com os nossos colegas da Beira, as necessidades que possam existir”, explica o médico.

A informação foi avançada à Renascença pelo bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, que explica que, no próximo fim de semana, a Ordem vai proceder à avaliação dos candidatos, para depois fazer seguir a ajuda para o país africano que foi fortemente fustigado pelo ciclone Idai.

O ciclone Idai, com fortes chuvas e ventos de até 170 quilómetros por hora, atingiu a Beira (no centro de Moçambique) na quinta-feira à noite, deixando os cerca de 500 mil residentes na quarta maior cidade do país sem energia e linhas de comunicação.

O número de vítimas tem vindo a crescer todos os dias e o grau de devastação é enorme (ver interativo). Teme-se o que virá a seguir, com a propagação de doenças.