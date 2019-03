​Moçambique. Proteção Civil recorda ajuda semelhante dada há quase 20 anos

Em março de 2000, as noticias eram muito semelhantes às que hoje se escrevem sobre as cheias em Moçambique que, até ao momento,resultaram na morte de 217 pessoas e mais de 1.400 feridos.

Na altura, o rio Zambeze transbordou de tal forma, que toda a região da Beira era um autêntico mar. As contas fecharam-se em 800 mortos e 100 mil desalojados.



Manuel Veloso era, na altura, diretor de Operações do Serviço Nacional de Proteção Civil e liderou a equipa portuguesa enviada diretamente para a Beira.

À Renascença recordou as semanas de ajuda em 2000 e que se viriam a repetir em 2001. Em 2019, as forças portuguesas estão também já acionadas para ajudar no terreno.