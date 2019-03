Sobe o número de mortos em Moçambique. Reconstrução começa na Beira, mas alimentos tardam em chegar

O último balanço do governo moçambicano, feito esta quinta-feira, aponta para 217 mortos e mais de mil feridos. Segundo as autoridades, cerca de três mil pessoas já foram salvas, mas outras 15 mil ainda aguardam o resgate.

Contudo, a ajuda internacional, em particular bens alimentares, está a tardar a chegar à cidade. "Dentro da cidade ainda não vi essa ajuda. As pessoas continuam a morrer de fome", constata Carla Oliveira, acrescentando que não estão a ser distribuídos alimentos naquela que é a segunda maior cidade moçambicana.

A cidade da Beira, em Moçambique, começa a ser reconstruída aos poucos, com os meios mínimos disponíveis. O relato é de Carla Oliveira, uma portuguesa residente na cidade.

Apesar do cenário de destruição, a vontade de grande parte da comunidade portuguesa é de ficar na cidade e ajudar na reconstrução. "Todas as pessoas com quem eu contacto, a vontade é de permanecer e lutar pelos seus bens e pelas pessoas", conta Romeu Rodrigues, que esteve na cidade da Beira nos últimos dias.

"Para as pessoas que já estão há muito tempo no país, não é fácil ver esta destruição", admite. "Sinto-me na obrigação de ajudar".

Outro português, Tiago Coucelo está a coordenar os projetos da Fundação Fé e Cooperação em Moçambique. Depois de suprir as necessidades básicas, a Fundação quer ajudar na reconstrução das mais de 600 salas de aulas que ficaram destruídas. Neste momento, diz, há cerca de 14 mil crianças sem aulas, "seja porque as escolas estão a ser utilizadas como espaços de acolhimento e de abrigo, seja porque foram mesmo destruídas".

Para esta fundação é importante que o acesso à educação seja restabelecido tão rapidamente quanto possível. "Nesta fase posterior, que não pode demorar muito tempo, vamos fazer um levantamento de estruturas danificadas e possibilitar a estas crianças um regresso à normalidade e acesso à aprendizagem", diz Tiago Coucelo à Renascença.