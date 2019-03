Parlamento britânico chumba "acordo melhorado" para o Brexit. Saiba o que vai acontecer

Leia também:

O Parlamento britânico voltou a chumbar, esta terça-feira, o acordo firmado entre Theresa May e a União Europeia para a retirada do Reino Unido do bloco, no dia em que faltam 17 dias para o prazo legal de saída.

Depois do chumbo histórico de uma primeira versão desse acordo em janeiro - a maior derrota sofrida por um Governo britânico na Câmara dos Comuns desde 1924 - uma maioria dos deputados votou contra o "acordo melhorado" que a primeira-ministra levou a debate e a votação.

Há dois meses, o Governo de May foi derrotado por 230 votos, com 432 deputados a votarem contra o acordo e 202 a favor. Desta vez, 391 deputados votaram contra as propostas negociadas com a UE, contra 242 que alinharam com a proposta da primeira-ministra, uma derrota por 149 votos.



As alterações "juridicamente vinculativas" alcançadas pela primeira-ministra numa reunião com os dirigentes da UE na segunda-feira, em Estrasburgo, não chegaram para convencer uma maioria dos deputados a dar luz verde ao acordo de divórcio.

Tal como o anterior, também este pesado chumbo estava pré-anunciado: durante a tarde, os Unionistas da Irlanda do Norte (DUP), que integram a coligação de Governo e de quem May depende para fazer aprovar propostas, já tinham avisado que iam votar contra o documento.

Da mesma forma, também uma parte da bancada conservadora, nomeadamente os deputados do partido no poder favoráveis a uma saída rígida sem acordo, deu a mesma garantia, à semelhança do Partido Trabalhista, o maior da oposição.



Um dos grandes entraves à aprovação continua a ser o chamado "backstop" para evitar uma fronteira rígida entre a Irlanda, um dos Estados-membros da UE, e a Irlanda do Norte, parte integrante do Reino Unido.

May ainda tentou convencer os seus parceiros conservadores pró-Brexit a votarem a favor do acordo, garantindo-lhes que as alterações ontem introduzidas impedem que a solução "backstop" fique em vigor por tempo indefinido, mas sem sucesso. Com o partido e o país divididos, e face a este novo chumbo, espera-se que os pedidos de demissão da primeira-ministra voltem a ganhar força.

"Sem acordo não há transição"

Face ao resultado desta noite, amanhã a Câmara dos Comuns vai debater e votar a possibilidade de uma saída sem acordo - isto já depois de Michel Barnier, chefe da equipa de negociações da UE para o Brexit, ter voltado a avisar esta tarde que, sem acordo, não haverá um período de transição após a saída, que ajude a suavizar o seu impacto no Reino Unido e nos 27 Estados-membros do bloco.