"Pico de energia" terá provocado maior tragédia da história do Flamengo

A tragédia na academia do Flamengo, no Rio de Janeiro, terá sido causada por “picos de energia” que provocaram um incêndio no sistema de ar-condicionado, afirmou este sábado o presidente do clube Reinaldo Belotti.

O fogo deflagrou na madrugada de sexta-feira, um dia depois de um temporal ter provocado sete mortos e espalhado a destruição em vários pontos da cidade.

O presidente do Flamengo disse que o mau tempo provocou vários picos de energia, que podem ter causa o incêndio que matou dez futebolistas e funcionários da academia do clube, conhecida como Ninho do Urubu.

“Houve picos de energia durante a noite, fomos vítimas disso na sexta-feira de manhã. O que sabemos até agora foi o que a perícia falou, que o problema começou no ar-condicionado, ninguém pode garantir porquê. Estava em perfeita ordem, funcionando. A suposição agora é que esses picos tenham influenciado o funcionamento regular do ar e ocasionado o incêndio. E com um incêndio desse porte, com a fumaça tóxica, as pessoas começam a desfalecer. Foi um acidente trágico", declarou Reinaldo Belotti.