João Lopes, o guarda-redes do Santa Clara que conhecia uma das vítimas do Flamengo

João Lopes, guarda-redes brasileiro do Santa Clara, conhecia um dos jovens jogadores que faleceram no Centro de Treinos do Ninho do Urubu, do Flamengo, na zona oeste do Rio de Janeiro esta sexta-feira.

À Renascença, o brasileiro de 23 anos, formado no Flamengo, partilha com tristeza a notícia do incidente no antigo clube.

"Fiquei muito triste. Passei cinco anos no Centro de Treinos do Ninho do Urubu. Ainda tinha contacto com alguns jogadores da equipa profissional, e poucos da formação, mas conhecia o Christian, um dos meninos que veio a falecer, era também guarda-redes. Tinha algum contacto com ele", começa por contar.

O fogo, que teve início durante a madrugada, vitimou dez pessoas: seis jovens jogadores do Flamengo e ainda quatro funcionários do clube. João Lopes mostrou-se triste pela destruição de um local que era rampa de lançamento para os sonhos de centenas de jovens que sonhavam representar o Flamengo.

"Estou triste não só pela tragédia em si, mas principalmente pelas perdas dos meninos que procuravam o seu sonho. A tragédia interrompeu o sonho deles. Fui assim também, trabalhei lá durante vários anos à procura de conseguir ser jogador de futebol, e consegui realizar esse sonho."