Tragédia no Flamengo. "Incêndio aconteceu no meu quarto"

O médio de 15 anos Felipe Cardoso foi um dos sobreviventes do incêndio no Centro de Treinos Ninho do Urubu, do Flamengo, e afirmou que o fogo começou no seu quarto. Nas redes sociais, o jovem jogador que chegou ao clube carioca na última semana, reagiu à tragédia:

"O incêndio ocorreu no meu quarto e só tenho que agradecer a Deus por conseguir acordar e escapar da morte. Deus conforte os meus irmãos", pode ler-se.

O fogo destruir por completo uma das áreas do centro de estágios do "Fla", e vitimou dez pessoas: seis jovens jogadores e quatro funcionários do clube.