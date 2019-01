“É preciso estar no confessionário para perceber o drama do aborto”, diz Papa

O confessionário é um local onde se compreende bem o drama do aborto, considera o Papa.

Francisco voltou a conversar com os jornalistas que o acompanharam no regresso do Panamá, e falou da questão do aborto, mostrando-se solidário com o sofrimento das mulheres afetadas.

“Uma mulher, quando pensa naquilo que fez… Para dizer a verdade, é preciso estar no confessionário. E aí devemos consolar e não castigar. Por isso, abri a possibilidade da absolvição do aborto por misericórdia”, disse o Papa, referindo-se ao facto de ter permitido recentemente que qualquer padre possa absolver uma mulher que confesse ter abortado.

O aborto é um pecado gravíssimo, aos olhos da Igreja, que, caso seja praticado de livre vontade e com consciência dessa gravidade, acarreta pena de excomunhão automática. Por isso, para ser absolvido, supostamente era preciso autorização do bispo. O Papa levantou essa condição, de forma a que qualquer padre o possa fazer.

Ainda em conversa com os jornalistas, o Papa disse que já sentiu a angústia das mulheres que se arrependem de abortar. “Quase sempre elas têm de encontrar o seu filho. Muitas vezes, quando choram e têm esta angústia, aconselho-as: ‘O teu filho está no Céu, fala com ele, canta-lhe a canção de embalar que não pudeste cantar’. Então aí encontramos uma via de reconciliação da mãe com o filho.”

“É preciso estar no confessionário para entender bem o drama do aborto. É terrível”, terminou o Papa.

Francisco foi também questionado sobre a situação política e social na Venezuela. Aos jornalistas disse que está ao lado do povo que sofre.

“É um povo que está a sofrer, de um lado e do outro, todo o povo sofre. Se eu dissesse ‘ouçam estes países, ouçam antes aqueles outros’, metia-me em assuntos que não conheço, seria uma imprudência pastoral da minha parte e causaria dano.”

“Sofro com o que se está a passar na Venezuela, neste momento. E por isso desejo que se ponham de acordo e encontrem uma solução justa e pacífica. O que me assusta é o derramamento de sangue. Eu tenho de ser pastor de todos. E se necessitam de ajuda, que a peçam de comum acordo”, concluiu o Papa.