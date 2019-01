​Marcelo vai encontrar-se com Rui Rio esta sexta-feira

Veja também:

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai encontrar-se esta sexta-feira com o líder do PSD, Rui Rio, confirmou a Renascença.



A reunião deverá começar pelas 19h30 e terá lugar num hotel da cidade do Porto.

Foi o Presidente da República, que está na cidade para um concerto na Casa da Música, a convidar o líder do PSD para o encontro.

A conversa entre Marcelo Rebelo de Sousa e Rui Rio acontece no dia em que Luís Montenegro anunciou que está na corrida à liderança do PSD e deixou duras críticas à atual liderança.

O antigo líder parlamentar do PSD confirmou, esta sexta-feira, que está disponível para ser “de imediato” candidato à liderança do partido, desafiando Rui Rio a marcar eleições diretas já e a apresentar a sua própria candidatura.

“Se tem mesmo Portugal à frente de tudo, mostre coragem e não hesite em marcar estas eleições internas, não tenha medo do confronto, não se justifique atrás de questões formais, o tempo é de confronto político”, afirmou, num desafio direito ao líder do PSD, numa declaração sem direito a perguntas no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Luís Montenegro acusa Rui Rio de ser o protagonista de uma "oposição frouxa" ao Governo e de estar a conduzir o PSD para o "abismo".

Na quinta-feira, o Presidente da República recusou pronunciar-se sobre a situação do PSD, mas reiterou o entendimento de que, em abstrato, é bom para a democracia haver uma oposição forte, assim como uma área de Governo forte.

Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado pelos jornalistas sobre a agitação interna no PSD à saída de uma iniciativa na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e respondeu que, por princípio, "não se pronuncia sobre a situação interna de nenhum partido e, portanto, não abre uma exceção" para comentar "aquilo que é próprio da vida partidária, ou da vida sindical, ou da vida patronal".

"Eu o que sempre disse, em abstrato, e mantenho, foi que é bom haver uma área do Governo forte e uma oposição ou oposições fortes, isso é bom, e haver alternativas de poder", acrescentou o chefe de Estado, que falava no final de uma conferência promovida pela associação Ajuda de Berço.