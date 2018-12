Theresa May sobrevive a moção de censura

A moção de censura contra a primeira-ministra britânica, Theresa May, foi rejeitada esta quarta-feira pela maioria dos deputados do Partido Conservador.

Um total de 200 deputados votaram contra a proposta para afastar o Governo de Theresa May e 117 favor.

A primeira-ministra precisava de 159 votos para sobreviver à moção de censura apresentada para a afastar da liderança do Partido Conservador e do Reino Unido.

Nos próximos 12 meses não poderá ser apresentada outra moção de censura.

Theresa May vai continuar aos comandos no Reino Unido, numa altura em que o acordo para o Brexit acertado com a União Europeia ainda tem que ser aprovado pelos deputados britânicos.



O documento devia ser apreciado esta semana no Parlamento de Londres, mas a primeira-ministra adiou a votação perante o fantasma de um chumbo.

May sobrevive à moção de censura, mas garantiu esta quarta-feira que não se vai recandidatar às eleições de 2022. Poderá mesmo sair antes do final do mandato.

A saída do Reino Unido da União Europeia está marcada para 29 de março de 2019.