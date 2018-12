Polícia procura atacante de Estrasburgo. Suspeito pode já não estar em França

Veja também:

Mais de 400 polícias e militares procuram o autor do ataque ao mercado de Natal de Estrasburgo, em França, que provocou dois mortos e 14 feridos, nove dos quais em estado grave.

Foi montada uma operação policial na cidade, incluindo a zona junto à Catedral de Estrasburgo. Algumas das ruas do centro estão fechadas.

De acordo com as autoridades locais, os transportes públicos circulam normalmente e as escolas estão abertas, embora os pais tenham a liberdade de decidir se querem que as crianças vão às aulas. Ainda assim, foi reforçado o dispositivo policial nas ruas da cidade e as autoridades pedem que as pessoas permaneçam vigilantes.

A caça ao homem estende-se a toda a França, incluindo as zonas fronteiriças. Em entrevista à France Inter, esta quarta-feira, o secretário de Estado do ministro do Interior, admitiu que não é certo que o suspeito ainda esteja em França. “Isso não pode ser excluído”, respondeu Laurent Nuñez , quando questionado se o atacante teria deixado o país.

“Vamos garantir segurança reforçada nos mercados de Natal em todo o território nacional e haverá - esta é uma decisão do autarca de Estrasburgo - uma interdição de manifestações em Estrasburgo”, acrescentou o secretário de Estado.

Alemanha reforça controlo de postos fronteiriços

A polícia alemã intensificou o controlo nos postos fronteiriços com a França após o atentado de terça-feira num mercado de natal em Estrasburgo.

"O autor do atentado no mercado de natal em Estrasburgo permanece fugido. Mantêm-se os controlos na fronteira germano-francesa [repostos na noite de terça-feira], pelo que podem continuar a registar-se tempos de espera nas passagens fronteiriças", alertou a polícia através da sua conta oficial na rede social Twitter.

Os controlos estão também a ser reforçados nos transportes públicos, tendo sido, entretanto, reposta a circulação do comboio transfronteiriço D, suspensa na noite de terça-feira, segundo a imprensa.

Por outro lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha atualizou as recomendações para as pessoas que queiram viajar para França.

"Na noite de 11 de dezembro de 2018 aconteceu um atentado contra um mercado de natal em Estrasburgo que fez vítimas mortais e feridos. Foi decretado o nível máximo de alerta e intensificaram-se os controlos fronteiriços. Pede-se aos viajantes que sejam especialmente prudentes e sigam estritamente as indicações das forças de segurança", pode ler-se na página 'online' do ministério.

O titular do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, manifestou através da sua conta no Twitter profunda consternação e expressou condolências aos familiares das vítimas.

"Faremos tudo para apoiar os nossos amigos franceses", escreveu.