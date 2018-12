Ana Gomes: "Ninguém podia sair do Parlamento Europeu" após tiroteio em Estrasburgo

Sofia Ribeiro estava no centro da cidade no momento dos disparos. Relata momentos de grande sobressalto em que foi aconselhada a fugir.

No Parlamento Europeu, os eurodeputados foram aconselhados a permanecer no interior do edifício. É o caso da socialista Ana Gomes. Em declarações à Renascença , descreve a apreensão que se vive no local.

“Recebemos informações que ninguém podia sair do Parlamento Europeu. Eu estava no grupo socialista a discutir a nossa posição sobre o voto que vamos ter amanhã sobre o relatório da comissão especial de terrorismo, quando tive o telefonema de um amigo a informar-me que estava a ocorrer este atentado no centro e para não ir para lá”, refere Ana Gomes.

“É uma hora que já muito gente do Parlamento costuma estar nos restaurantes e naquela zona do centro da cidade. Estou com inquietação por saber quem são as vítimas e esperando que não haja mais nenhum ataque, porque o responsável conseguiu fugir”, sublinha a eurodeputada.

O tiroteio na cidade de Estrasburgo, na região leste da França, provocou esta terça-feira pelo menos quatro mortos e vários feridos, avançam fontes policiais à agência Reuters e à estação de televisão BFM TV.