‘Vão para casa, há um tiroteio’. Portuguesa relata pânico em Estrasburgo

A portuguesa Patrícia Gouveia, estagiária no Parlamento Europeu, conta à Renascença que no momento do tiroteio desta terça-feira, na cidade francesa de Estrasburgo, estava a entrar no mercado de Natal onde tudo aconteceu.



“Estávamos a ir para o mercado de Natal naquele momento, estávamos a cinco minutos, era uma questão de metros, quando de repente paramos para ver o mapa do mercado de Natal e um senhor começa a correr para nós e diz-nos: ‘vão para casa, acabou de haver um tiroteio’”, conta Patrícia Gouveia.

Esta portuguesa em Estrasburgo conta que, de um momento para o outro, as ruas encheram-se de agentes das forças de segurança e as pessoas foram retiradas das ruas.

“De repente, já só vejo ambulâncias e polícias. Acabei por ter que ir para um restaurante. Um polícia parou-me e disse para sair da rua. O centro da cidade estava todo fechado. As indicações que temos é para ficarmos dentro de casa ou nos lugares onde estamos abrigados e não sair para a rua”, relata Patrícia Gouveia.

O tiroteio desta terça-feira no mercado de Natal de Estrasburgo provocou, pelo menos, dois mortos e 11 feridos.

O suspeito encontra-se em fuga, mas as autoridades já conhecem a sua identidade.