Theresa May vai a Bruxelas para reuniões com Juncker e Tusk

Veja também:



O presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu vão reunir-se esta terça-feira com Theresa May, em Bruxelas. Duas reuniões que surgem na sequência da ronda de negociações iniciada esta terça-feira pela primeira-ministra britânica.

Theresa May começa o dia na Holanda e acaba na Bélgica, tentando convencer vários líderes europeus a renegociar alguns pontos-chave do acordo de saída, incluindo a solução para a fronteira entre a Irlanda do Norte e a República do Norte.

Para as 16h00, em Bruxelas, está marcado o encontro entre a primeira-ministra britânica e o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

À noite, reúne-se com Jean Claude-Juncker. Esta terça-feira, num debate que decorre no Parlamento Europeu em Estrasburgo sobre a cimeira europeia de quinta e sexta-feira, Juncker voltou a excluir qualquer renegociação do acordo mas admitiu margem para clarificações do texto por forma a obter apoio na Câmara dos Comuns (parlamento britânico).

Na segunda-feira, May adiou a votação ao acordo de Brexit negociado entre Londres e Bruxelas, que estava marcada para esta terça-feira, por não haver garantias de que seria aprovado.



O acordo sobre o qual o Parlamento se irá pronunciar foi alcançado no Conselho Europeu de 25 de novembro e define a relação entre Londres e a União Europeia após 29 de março, a data de saída do Reino Unido.