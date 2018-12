Brexit. UE convoca cimeira extraordinária, mas exclui renegociação do acordo

Veja também:

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, anuncia a convocação, para quinta-feira, de uma cimeira para discutir os últimos desenvolvimentos sobre o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

A notícia é conhecida no dia em que a primeira-ministra britânica, Theresa May, adiou a votação no Parlamento de Londres do acordo alcançado com a UE, devido ao perigo de chumbo do documento.