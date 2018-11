Verstappen arranca último Grande Prémio do ano como se fosse o primeiro

Max Verstappen foi o mais veloz da primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Abu Dhabi, última prova do Mundial de Fórmula 1.

O piloto holandês da Red Bull registou um melhor tempo de 1'38.491, em 27 voltas. Foi uma boa sessão para a Red Bull, já que o australiano Daniel Ricciardo, que cumpre a última época na equipa austríaca, foi o segundo mais rápido, a menos de meio segundo do colega.

Valtteri Bottas (Mercedes) foi o terceiro mais veloz. O companheiro de equipa, o britânico Lewis Hamilton, virtual campeão do mundo, surge logo atrás. A surpresa da sessão foi o francês Esteban Ocon, da Force India, que ficou em quinto. Kevin Magnussen (Haas) também surpreendeu ao conseguir o sexto melhor tempo, superando os dois Ferrari: o finlandês Kimi Raikkonen, que foi sétimo, e o alemão Sebastian Vettel, apenas oitavo.

O GP de Abu Dhabi ganha especial relevância por ser a última corrida de Fernando Alonso na Fórmula 1. Com o carro especial da McLaren, o piloto espanhol entrou com o segundo pior tempo, em 19º, apenas atrás do regressado Robert Kubica. O polaco testa o Williams apenas nos treinos, já o o seu regresso à competição só acontecerá na próxima temporada.

Seguem-se a segunda sessão de treinos livres, ainda esta sexta-feira, e a terceira, já no sábado. Também no sábado, realiza-se a qualificação. A derradeira corrida de Fórmula 1 do ano e, em princípio, da carreira de Fernando Alonso está marcada para domingo.