Fernando Alonso admite voltar à Fórmula 1, até como chefe da modalidade

Fernando Alonso prepara a última corrida na Fórmula 1 com um "até já". O piloto espanhol não põe de lado um eventual regresso à modalidade, embora mantenha o mistério sobre em que moldes.

Alonso vai fazer a última corrida na "categoria rainha" este domingo, em Abu Dhabi. A McLaren até lhe preparou um carro especial. Em conferência de imprensa esta quinta-feira, o piloto assumiu que "a porta para voltar não está fechada".

"Não sei como vou estar no ano que vem", explicou. "Tanto quanto sei, em abril ou maio poderei estar desesperado no sofá e, mesmo que seja difícil, tentar voltar, embora não seja a ideia inicial. Para já, estou concentrado na tripla coroa, nos meus desafios pessoais e noutras corridas."

A Tripla Coroa é um feito dos desportos de motores, que consiste em vencer três das mais prestigiadas corridas do mundo: o Grande Prémio do Mónaco, o Indianapolis 500 e as 24 Horas de Daytona. Alonso venceu a primeira, faltam as outras duas.



Quanto ao regresso, é possível mas pode não ser nos termos esperados: "Eu adoro a Fórmula 1, vou continuar a amá-la. Não sei se um dia volto como piloto, como chefe da F1, como for..."

O Grande Prémio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o último da temporada de Fórmula 1, realiza-se este fim-de-semana. A corrida em si está marcada para domingo.