Carro especial para o adeus de Fernando Alonso à Fórmula 1

A McLaren vai assinalar o adeus de Fernando Alonso à Fórmula 1 com um carro especial, anunciou a equipa esta quarta-feira.

Para o Grande Prémio de Abu Dhabi, o último desta época, e em jeito de despedida, a equipa alterou a pintura do carro da McLaren para as cores do capacete de Alonso: laranja, azul e vermelho,

Aos 37 anos, o piloto espanhol decidiu que não vai competir no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 na próxima temporada, dedicando-se à conquista da "Triple Crown": vitória no Grande Prémio do Mónaco, nas 24 horas de LeMans e nas 500 milhas de Indianápolis, prova que lhe falta conquistar.

A despedida de Alonso foi confirmada pelo próprio, em agosto, num vídeo publicado nas resdes sociais intitulade "Querida Fórmula 1":

"Depois de 17 maravilhosos anos neste desporto fantástico, é hora de mudar e seguir em frente. Desfrutei de cada minuto de cada incrível temporada e não posso agradecer o suficiente a todos os que contribuíram para que todas fossem tão especiais", afirmou, assumindo a vontade de "explorar novas aventuras" que estão "ao virar da esquina".



Em 17 épocas na Fórmula 1, amealhou 32 vitórias em Grandes Prémios, 22 "poles" e 97 pódios. Esta época, o piloto tem dividido o seu tempo entre a Fórmula 1 e o IndyCar.

Nas redes sociais, o lendário piloto espanhol mostrou que gostou da pintura especial para a despedida.