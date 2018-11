Miguel Oliveira fecha “top ten” na qualificação em Valência

O português Miguel Oliveira (KTM) acabou por registar o 10.º tempo na qualificação para a corrida de despedida em Moto2, que tem lugar, amanhã, no Circuito Ricardo Tormo, em Valencia, onde na próxima semana fará a estreia aos comandos de uma moto da categoria rainha, MotoGP.

O português esteve, durante a fase inicial da sessão, no lote dos três mais rápidos mas, à medida que o tempo foi passando, foi perdendo posição para acabar no 10.º lugar, à frente do seu companheiro de equipa, o sul-africano Brad Binder (KTM).

O italiano Luca Marini (Kalex) garantiu a primeira posição da grelha ao bater o espanhol Xavi Vierge (Kalex), por 0,027”, com o alemão Marcel Schortter (Kalex) a completar a primeira linha da grelha.

O italiano Francesco Bagnaia (Kalex), o campeão de 2018, após cerrado duelo com Miguel Oliveira, parte da quarta posição, à frente do seu compatriota Lorenzo Baldassarri (Kalex) e do inglês Sam Lowes (KTM).

O espanhol Maverick Viñales (Honda) garantiu a “pole position” para a derradeira corrida do ano de MotoGP e encabeça uma grelha de partida que tem motos de seis construtores nas oito primeiras posições da grelha, com Suzuki e Ducati a serem as únicas que colocaram duas motos entre as oito primeiras.

O espanhol Alex Rins (Suzuki) e o italiano Andrea Dovizioso (Ducati) completam a primeira linha da grelha.

Em Moto3, o italiano Tony Arbolino (Honda), único a chega ao segundo 46, assegurou a “pole position”, à frente do tailandês Nakarin Atiratphuvap (Honda), que se estreia na primeira linha da grelha e que só nos derradeiros instantes foi desalojado do topo da tabela de tempos, o que seria um feito histórico para a Tailândia.

Algo de semelhante aconteceu em relação ao derradeiro lugar da primeira linha que parecia pertencer ao turco Can Oncu (KTM), que nunca largou de uma das três primeiras posições, mas acabaria por ser o inglês John McPhee (KTM) a conseguir assegurar essa posição, com o virtual campeão, o espanhol Jorge Martin (Honda), a arrancar da quinta linha da grelha (13.º tempo).

As alterações verificadas nos derradeiros instantes foram consequência do facto do asfalto estar a secar e a permitir arriscar a utilização de pneus “slicks”, como alguns fizeram.

Grelhas de partida

Moto2

1.ª linha – Luca Marini (Kalex), 1’35,777”; Xavi Vierge (Kalex), 1’35,804”; Marcel Schrotter (Kalex), 1’35,945”; 2.ª linha – Francesco Bagnaia (Kalex), 1’36,173”; Lorenzo Baldassarri (Kalex), 1’36,270”; Sam Lowes (KTM), 1’36,335”; 3.ª linha – Joan Mir (Kalex), 1’36,336”; Augusto Fernandez (Kalex), 1’36,380”; Fabio Quartararo (Speed Up), 1’36,396”; 4.ª linha – Miguel Oliveira (KTM), 1’36,429”; Brad Binder (KTM), 1’36,434”; Jesko Raffin (Kalex), 1’36,499”. Alinham mais 20 pilotos

MotoGP

1.ª linha – Maverick Viñales (Yamaha), 1’31,312”; Alex Rins (Suzuki), 1’31,380”; Andrea Dovizioso (Ducati) 1’31,392”; 2.ª linha – Danilo Petrucci (Ducati), 1’31,414; Marc Marquez (Honda), 1’31,442; Pol Espargaro (KTM), 1’31,577”; 3.ª linha – Andrea Iannone (Suzuki), 1’31,629”; Aleix Espargaro (Aprilia), 1’31,630”; Dani Pedrosa (Honda), 1’32,140”. Alinham mais 15 pilotos

Moto3

1.ª linha – Tony Arbolino (Honda), 1’46,773”, Nakarin Atiratphuvapat

(Honda), 1’47,017; John McPhee (KTM); 1’47,116”; 2.ª linha – Can Oncu (KTM), 1’47,336”; Aron Canet (Honda), 1’47,431”; Marco Bezzecchi (KTM), 1’47,776”; 3.ª linha – Marcos Ramirez (KTM), 1’47,783”; Jakub Kornfeil (KTM), 1’47,796; Albert Arenas (KTM), 1’47,826”. Alinham mais 21 pilotos