O que já se sabe sobre o pré-acordo de Brexit (que pode sair caro a Theresa May)

Dois anos e meio depois de uma maioria dos eleitores do Reino Unido ter votado para sair da União Europeia - processo que ficou popularmente conhecido como Brexit – a primeira-ministra britânica apresentou, esta quinta-feira, o esboço de acordo da saída negociado com Bruxelas.

O acordo parece não agradar nem à oposição nem a uma grande ala do próprio Governo conservador. Face aos planos, seis membros do executivo demitiram-se ao longo do dia, incluindo o ministro da tutela, apresentarem a demissão.

Mas afinal, em que consiste o acordo técnico para o Brexit?

O que é o pré-acordo do Brexit?

Pense neste documento como um acordo que estabelece todas as condições do divórcio. São 585 páginas, detalhando tudo o que possa imaginar sobre a separação: abandono do mercado único, o fim da livre circulação de bens e de pessoas que existe no Espaço Schengen, o fim dos mercados comuns agrícola e pesqueiro, entre outros.

A questão mais forte - e que levou muitos britânicos a votar “sim” no referendo - é o controlo de pessoas na fronteira. Mas isto poderia significar também o regresso de uma fronteira terrestre entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, com controlos fronteiriços e mais obstáculos a todo o tipo de circulação, incluindo de mercadorias e capital.

Para além desta questão, o pré-acordo procura tranquilizar os estrangeiros que vivem no Reino Unido e os ingleses que vivem em Estados-membros da UE e procura definir as relações económicas entre os dois lados, de modo a que o Reino Unido não fique sem acordo com a comunidade europeia e perca todos os acordos comerciais de uma assentada.

Porquê tanto tempo para fechar este esboço de acordo final?

Demorou dois anos, no fundo, porque foi preciso fazer convergir as expectativas britânicas com as expectativas europeias, e no meio disto há uma questão bicuda: a fronteira com a Irlanda.

O Reino Unido e o Governo de May tentaram um Brexit “leve” (Soft Brexit): ou seja, o Reino Unido queria deixar de respeitar a livre circulação de pessoas e ter maior controlo sobre a sua economia, mas queria, ao mesmo tempo, continuar a pertencer ao mercado único.

Esta não era, no entanto, a vontade de alguns apoiantes da saída, para os quais o “Light Brexit” era uma tentativa do Governo de fazer com que o Reino Unido ficasse com um pé fora e outro dentro do bloco.