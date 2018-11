Governo de May a desmoronar-se? Vaga de demissões no Reino Unido

“Acredito convictamente que o acordo foi o melhor que pôde ser negociado. A decisão coletiva do Conselho de Ministros foi de que o Governo deve concordar com o projeto de acordo de saída e com o esboço da declaração política. Estas decisões não foram tomadas de ânimo leve. Mas acredito que vão ao encontro do interesse nacional”, disse.

Dominc Raab (ministro para o Brexit), Esther McVey (ministra do Trabalho), Shailesh Vara (secretário de Estado para a Irlanda do Norte), Suella Braverman (secretária de Estado para o Brexit) e Anne-Marie Trevelyan (ministra para o Parlamento). Todos apresentaram a demissão esta quinta-feira.

No Parlamento, também esta manhã, a primeira-ministra britânica sublinha que o que foi assinado ontem “não foi um acordo, foi um esboço”.

O especialista da Renascença em questões europeias, Francisco Sarsfield Cabral, considera que “as coisas estão a correr o pior possível”, referindo-se as negociações em torno da saída do Reino Unido da União Europeia.

Nas últimas horas três membros do Governo de Theresa May apresentaram a sua demissão, por estarem contra o acordo alcançado com Bruxelas.

“Penso que isto é muito mau sinal para o Brexit porque não há tempo para que haja eleições no Reino Unido, um novo primeiro-ministro-ministro, aliás, nenhum conservador estará disponível para liderar um governo nestas circunstâncias”, diz Sarsfield.

O primeiro membro do Governo a apresentar a sua demissão foi o secretário de Estado para a Irlanda do Norte, seguindo-se a demissão do ministro para o Brexit. Em terceiro lugar, foi a ministra do Trabalho e das Pensões.

“Parece que vamos caminhar para um Brexit sem acordo de transição o que é mau para todas as partes”, diz Sarsfield Cabral, lembrando que “é impossível negociar com uma primeira-ministra que não tem apoio”.

“May perdeu o apoio até no Parlamento”, acrescenta.

Sarsfield Cabral diz que "o grande problema do acordo é a fronteira da Irlanda do Norte com a República da Irlanda".

Theresa May anunciou na quarta-feira que o Governo aprovou o seu princípio de acordo sobre o Brexit.

O presidente do Conselho Europeu anunciou que prevê convocar uma cimeira extraordinária de líderes da União Europeia para dia 25 de novembro, para “finalizar e formalizar o acordo de Brexit” com o Reino Unido.



A saída do Reino Unido da União Europeia está marcada para as 23h00 de 29 de março de 2019. Há depois um período de transição, que vai estar em vigor até 31 de dezembro de 2020.