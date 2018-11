Lisboa é a região que menos cresceu na última década

Lisboa é a região do país onde o Produto Interno Bruto (PIB) mais caiu em relação à média nacional, nos últimos 10 anos. Foi a região que mais sentiu a crise e é aquela que mais lentamente está a recuperar.

Este é um dos dados a sublinhar no estudo "Assimetrias e Convergência Regional", preparado por uma equipa da Universidade do Minho para a Associação Comercial do Porto.

O PIB per capita da Área Metropolitana de Lisboa caiu de 144% do PIB per capita nacional, em 2000, para 132%, em 2016. Na prática, Lisboa deixou de ser o principal motor da economia portuguesa.

Nesta fase, o que mais contribuiu para o crescimento da economia portuguesa foram a indústria e as exportações, com destaque para regiões como o Ave e o Tâmega e Sousa, tradicionalmente mais desfavorecidas e com menos qualificações. O coordenador deste estudo chega a comparar estas regiões, no capítulo da formação, à Colômbia ou Botswana.