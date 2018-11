Pinto da Costa vai ser ouvido no caso dos e-mails

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, bem como os administradores da SAD azul e branca Adelino Caldeira, Fernando Gomes, Rui Vieira Sá e Reinaldo Teles foram notificados pelo Ministério Público para prestar declarações no âmbito do caso dos e-mails. A informação é avançada esta sexta-feira pela revista Sábado.

De acordo com a revista, as audições decorrerão na sequência de uma queixa feita pelo SL Benfica pela divulgação dos e-mails dos encarnados, que começou no Porto Canal.

Não é claro, no entanto, se os administradores da SAD serão constituídos como arguidos ou se serão somente ouvidos como testemunhas, uma vez que, de acordo com a "Sábado", estes foram notificados apenas como "denunciados".



As audições deverão decorrer na próxima semana, no Departamento de Investigação e Ação Penal (DCIAP) de Lisboa.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do emblema azul e branco, também já tinha sido constituído arguido neste processo depois de uma queixa do rival Benfica.

Em causa está a divulgação de e-mails do domínio informático "slbenfica.pt", naquele que já é conhecido como "Caso dos E-mails". Os e-mails, que estão na origem da investigação a alegados casos de corrupção ligados ao Benfica, foram, numa primeira fase, divulgados no Porto Canal.