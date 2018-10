Google revela identidade de "bloggers" ao Benfica

A Google entregou ao Benfica a informação que o clube tinha solicitado sobre a identidade dos "bloggers" que têm publicado dados confidenciais sobre os casos judiciais em que os encarnados estão envolvidos.

De acordo com a notícia avançada pelo "The New York Times", há outras empresas que também forneceram informação confidencial sobre os "bloggers" anónimos, que poderá ajudar o Benfica a identificá-los.

Esta decisão decorre de uma queixa apresentada pelo Benfica em abril, na Califórnia, em que reclamava o acesso à informação agora obtida. O clube português reclama de danos provocados na imagem da instituição, uma vez que o que foi publicado pelos "bloggers" teve forte impacto mediático.