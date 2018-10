Luís Filipe Vieira não é arguido no processo dos e-mails

Filipe

09 out, 2018 évora 14:52

Tal E Qual , como a PIDE/DGS operava em Portugal ou talvez não tivesse deixado de operar , mudou o nome . Como concretamente e noutros casos não conseguem a prova que determina a prática de crime previsto no Código Penal , simulam esse crime ou crimes , através do método dos "bufos" e de deitarem mão a tudo mesmo sem interesse para o crime , a fim de fazerem pilhas de volumes do processo , mesmo sem crimes alguns , o povo olha para aquilo e sem perceber pensa que e com o conluio de situações privadas que caiem logo na Comunicação Social , fazerem logo o julgamento na Praça Pública . Ora se é para isto que queriam a demissionária Procuradora Geral da República no lugar , então transformem a justiça de vez com o estatuto de Prostituição Legalizada .